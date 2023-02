Live ab 10.15 Uhr: So teuer wird der Strom ab 1. April in Vorarlberg

Live auf VOL.AT: Im Pressefoyer des Landes ab 10.15 Uhr informieren LH Wallner & Co. über die Strompreiserhöhung - und über den Strompreisrabatt des Landes ab 1. April.

Wie bereits berichtet, wird ab 1. April auch in Vorarlberg der Strompreis erhöht. Vergangene Woche tagte der Aufsichtsrat des Vorarlberger Energiekonzerns illwerke vlk. Die explodierenden Energiepreise bringen schon jetzt viele Haushalte an den Rand ihrer finanziellen Möglichkeiten. In Vorarlberg haben bislang die bis Ende März geltenden Verträge zumindest die Energiekosten im Zaum gehalten - nun zittern viele Kunden vor der Preiserhöhung.