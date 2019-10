Literatur-Nobelpreis für Peter Handke

Der österreichische Schriftsteller Peter Handke erhält den Literaturnobelpreis 2019.

Das gab die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Donnerstag in Stockholm bekannt. Die prestigeträchtige Auszeichnung ist mit jeweils neun Millionen schwedischen Kronen (ca. 831.000 Euro) dotiert.

Sprachliche Genialität

Er erhält den Preis für ein einflussreiches Werk, das mit sprachlicher Genialität die Peripherie und die Spezifizität der menschlichen Erfahrung untersucht , so die Begründung der Akademie.

Die besondere Kunst von Peter Handke ist die außergewöhnliche Aufmerksamkeit zu Landschaften und der materiellen Präsenz der Welt, die Kino und Malerei zu zwei seiner größten Quellen der Inspiration werden ließen, begründete die Schwedische Akademie die Zuerkennung des Literaturnobelpreises an den österreichischen Autor weiter.

Einer der einflussreichsten Autoren

Handke habe sich als einer der einflussreichsten Autoren Europas nach dem Zweiten Weltkrieg etabliert, nachdem er bereits mit seinem ersten Roman Die Hornissen 1966 sowie mit dem Stück Publikumsbeschimpfung aus 1969 der Literaturszene seinen Stempel aufgedrückt hat. Peter Handke wurde am 6. Dezember 1942 im Kärntner Griffen geboren. Mit seinen ersten Werken erlangte er rasche Bekanntheit. Der vielfach ausgezeichnete Autor lebt seit fast 30 Jahren in Frankreich in einem Vorort von Paris.