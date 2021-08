Literarisches Gourmet-Restaurant in Oberlech

Im Juli 2021 eröffnete das Fünf-Sterne-Hotel Sonnenburg ein literarisches Gourmetrestaurant: die „Textur“ in Oberlech am Arlberg.

Jeden Dienstag-, Mittwoch- und Donnerstagabend könne nach Vorbestellung ein erlesenes Sechs-Gänge-Menü genossen werden. Das Besondere sei dabei die kulinarische Interpretation jedes Ganges in Form eines Textes. So werde Literatur auf Gourmetniveau in bis dato ungesehener Weise erfassbar, erschmeckbar und erfühlbar. Getragen werde das etwa 3-stündige Geschmackserlebnis im Gourmetrestaurant Textur von einem literarischen Rahmen. Unerwartet und überraschend entführe jeder Gang in eine eigene Geschmackswelt.