Liszt Verein verleiht Ehrenmitgliedschaft an KR Claus Haberkorn

An KR Claus Haberkorn wurde am 22. Oktober 2022, als langjähriges Mitglied des Franz Liszt-Vereines Raiding, die Ehrenmitgliedschaft übergeben.

Diese Verleihung als 6. Ehrenmitglied des Vereines fiel auf den 211. Geburtstag von Franz Liszt. In seiner Laudatio hob Obmann Dr. Manfred Fuchs die besonderen Verdienste und die Treue des Geehrten zum Verein hervor. KR Claus Haberkorn hat den Verein in den vergangenen Jahren immer wieder herausragend unterstützt und dadurch viele Initiativen ermöglicht.

So hat die mit seinen beiden Söhnen gegründete HATEC Privatstiftung die Orgel "Liszt Organ" angekauft, restauriert und an den Liszt-Verein gestiftet.

Die zahlreichen anwesenden Gäste erfreuten sich, im Anschluß an die Übergabe der Ehrenurkunde, an den unverwechselbaren Klangfarben die Dirigent Prof. Dr. Manfred Haselböck und Obmann Dr. Manfred Fuchs, diesem Sonderinstrument entlockten. Ein in den 1860er Jahren in Amerika hochentwickeltes Harmonium als Flagship Modell, wobei Franz Liszt erlaubte das sein Name mit dem größten dieser Instrumente verbunden würde.