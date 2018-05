Liste Pilz: Bißmann bestreitet persönliche Forderungen

Die Nationalratsabgeordnete der Liste Pilz, Martha Bißmann, hat eine andere Sicht auf die von Klubchef Peter Kolba veröffentlichte Liste mit angeblichen Forderungen.

Mehrere Personen hätten die “Punktation” verfasst, sagte Bißmann am Dienstag zur APA. Nicht alle enthaltenen Punkte seien ihr persönlich wichtig. Ihr Nationalratsmandat will sie definitiv nicht an Parteigründer Peter Pilz abgeben.

Pilz ringt um Rückkehr in Nationalrat

Fünf Leute seien daran beteiligt gewesen, neben Bißmann auch Pilz selbst, der um eine Rückkehr in den Nationalrat ringt. Allerdings will weiterhin niemand auf sein Mandat verzichten. “Ich habe gedacht, dass es für mich wichtig ist zu bleiben”, bestätigt nun auch Bißmann ihren Rückzieher. Von den in der Liste enthaltenen Änderungen seien ihr zudem nur wenige wirklich wichtig gewesen, etwa ein Rückkehrrecht in den Nationalrat, sollte ein Mandat wieder frei werden.