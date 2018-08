Lira-Krise macht Schweizer Notenbank nervös

Die jüngste Franken-Aufwertung im Zuge der Währungskrise in der Türkei macht nach Einschätzung von Experten die Schweizerische Nationalbank (SNB) zunehmend nervös. Sollte der Franken weiter an Wert gewinnen, halten Analysten neuerliche Interventionen der Währungshüter für möglich, um die Schweizer Währung künstlich zu schwächen.

“Ich denke, sie beobachten die Situation ganz genau. Ich glaube, sie sind nervöser als zuvor”, sagte Commerzbank-Devisenexpertin Antje Praefcke. Auch die Währungsstrategen der Privatbank UBP halten neuerliche Eingriffe der SNB für möglich. Denn der Franken hat in den vergangenen Tagen zum Euro deutlich zugelegt. Grund dafür ist die rapide Abwertung der türkischen Lira, die Sorgen vor einem Überschwappen der Krise auf die Eurozone schürte. Am Mittwoch kostete ein Euro 1,1288 Franken. Vor einer Woche waren es noch 1,1550 Franken, im Frühjahr 1,20.

“Devisenmärkte weiterhin fragil”

Die aktuelle Geldpolitik trage den Schwankungen an den Märkten Rechnung, sagte SNB-Direktoriumsmitglied Fritz Zurbrügg. “Die Entwicklungen in den letzten Tagen haben gezeigt, dass die Devisenmärkte weiterhin fragil sind.” Daher halte die SNB an den Negativzinsen von aktuell minus 0,75 Prozent und der Bereitschaft zu Interventionen am Markt fest.