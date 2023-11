Lipsbergs und Co. wollen bei Ladies-Night gegen Celje gewinnen

Das Spiel des EC Bregenzerwald gegen Liganeueinsteiger HK RST Pellet Celje steht ganz im Zeichen der Damen. Bei der Ladies Night am Samstag erhalten alle weiblichen Besucherinnen freien Eintritt. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr.

Drei Tage nach der Overtime-Niederlage gegen die Steel Wings Linz ist der EC Bregenzerwald erneut im Messestadion im Einsatz. Und das Team rund um Kapitän Richard Schlögl ist auf Wiedergutmachung aus. Nicht nur das Ergebnis vom Mittwoch soll vergessen gemacht werden, sondern auch Revanche für das erste Saison-Aufeinandertreffen mit HK RST Pellet Celje genommen werden. In Slowenien mussten sich die Wälder knapp mit 2:3 nach Verlängerung geschlagen geben. An der Motivation dürfte es nicht scheitern, wie ECB Topscorer Roberts Lipsbergs im Interview deutlich machte: „Wir haben gegen Celje auswärts verloren, es ist also Zeit für Revanche. Wir müssen mehr Schüsse blocken als sie und auch in allen anderen Belangen besser sein. Was auch immer nötig ist, um den Sieg zu holen und die drei Punkte zu behalten, wir werden es versuchen.“

Die Slowenen sind diesen Sommer in die Alps Hockey League eingestiegen und hatten alles andere als einen leichten Start. Im August wurde kurz nach dem Start der Vorbereitung die Eishalle überflutet und auch sportlich gab es in den ersten vier Saisonspielen noch nichts zu holen. Mittlerweile hält Celje bei 15 Punkten, Elf davon wurden gegen österreichische Teams errungen. Ganz unbekannt sind die Slowenen den Wälder Fans nicht, zumindest für die, die bereits zu INL Zeiten nach Dornbirn gepilgert sind. Zwischen 2013 und 2016 gab es acht direkte Duelle, sieben davon gingen an den ECB.