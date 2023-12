Lipsbergs Overtime-Tor macht die Sensation gegen den Spitzenreiter perfekt

EC Bregenzerwald – Rittner Buam SkyAlps 5:4 OT (3:1,0:2,1:1,1:0)

Referees: LEGA, SCHAUER, Brondi, Rinker.



Goals ECB: 1:0 ECB Tschofen M. (05:19 / Embrich E. ,Kulintsev D. / PP), 2:0 ECB Zwerger J. (08:34 / Lipsbergs R. ,Schlögl R. / EQ), 3:1 ECB Erne L. (17:01 / Embrich E. ,Lipsbergs R. / EQ), 4:4 ECB Erne L. (53:30 / Wempe L. ,Lipsbergs R. / EQ), 5:4 ECB Lipsbergs R. (64:43 / Auvinen H. ,Embrich E. / EQ)



Goals RIT: 2:1 RIT Coatta M. (10:42 / Uffelmann H. ,Ginnetti C. / EQ), 3:2 RIT Insam M. (20:54 / Coatta M. ,Kostner S. / EQ), 3:3 RIT Giacomuzzi A. (23:51 / Szypula E. ,Amorosa T. / PP), 3:4 RIT Quinz S. (51:23 / Giacomuzzi A. ,Graf T. / EQ)

Besser hätten die Wälder das Jahr nicht abschließen können. Der EC Bregenzerwald feiert gegen den Tabellenführer aus Ritten einen 5:4 Overtimeerfolg. Danach wurde Notar Christian Holzer als neuer Hauptsponsor gezogen.

Es war als wollte der EC Bregenzerwald das letzte Heimspiel vergessen machen. Der Gastgeber startete gegen den Tabellenführer mehr als ambitioniert und schien damit genau das richtige Mittel parat zu haben. Rittens Simon Kostner sah sich früh gezwungen, eine der Wälder Attacken regelwidrig zu stoppen, womit das beste Unterzahlspiel der Liga vom besten Powerplay auf die Probe gestellt wurde. Und dabei gab es einen klaren Sieger. Nach nur 36 Sekunden schlug es hinter Colin Furlong ein, Marlon Tschofen stellte auf 1:0. (6. Individualsponsor Offsetdruckerei Schwarzach gratuliert seinem Spieler.) Auch im Anschluss ging man nicht vom Gas, was nur drei Zeigerumdrehungen später belohnt wurde. Roberts Lipsbergs setzte Julian Zwerger in Szene und dieser konnte dadurch nach den beiden Treffern in Cortina auch im Heimspiel anschreiben. (9. Individualsponsor KleGü gratuliert seinem Spieler.)

Aber auch Ritten gab ein Lebenszeichen von sich, in der 11. Minute gelang ihnen der Anschlusstreffer zum 2:1. Damit war es an Toren im Startdrittel noch nicht vorbei. Erik Embrich brachte hinter dem gegnerischen Kasten einen Pass bei Luca Erne direkt aufs Blatt und der 19-jährige Stürmer musste nur noch einnetzen. (18.) Mit dem Zwischenstand von 3:1 ging es schließlich in die Pause, nach der die Gäste deutlich einen Zahn zulegten. Gerade einmal 54 Sekunden waren heruntergelaufen, als Marco Insam verkürzte. Als Henri Auvinen wenig später eine Bedenkzeit in der Kühlbox aufgebrummt bekam, konnte auch das Rittner Powerplay zuschlagen. Ethan Szypula schoss seinen Teamkollegen Adam Giacomuzzi quasi ab und der Abpraller kullerte unhaltbar für Alexander Schmidt ins Tor zum 3:3. (24.)