Lipsbergs erlöst die Wälder Fans in der Overtime

Knapper Heimerfolg von EHC Bregenzerwald gegen Wipptal Broncos.

Die Wälder kehren mit einem 5:4 nach 63 Minuten auf die Siegerstraße zurück. Zur Spielhälfte lag man bereits mit drei Toren in Front, verpasste es aber den Sack zuzumachen. Erst in Overtime konnte eine Entscheidung erzwungen werden, Lipsbergs holte den Zusatzpunkt gegen die Wipptal Broncos.

Auch nach der Eisreinigung blieb das Match ausgeglichen. Die Wälder hielten sich zwar immer wieder in der Kühlbox auf, was vorerst aber ohne Konsequenzen blieb. Im Gegenteil, Josef Kutzer strafte die Gäste für ihre ausgelassenen Gelegenheiten mit dem zweiten Gegentreffer, wie sein Teamkollege zuvor aus langer Distanz. Es war das erste Saisontor des 18-jährigen Verteidigers. (30. Individualsponsor Oberhauser & Schedler Bau gratuliert seinem Future Club Spieler.) Gerade einmal 39 Sekunden später legte Roberts Lipsbergs nach. Mit spielerischer Leichtigkeit überwand der Lette, den zwei Meter Hünen Rabanser im gegnerischen Tor und stellte damit auf 3:0. (Individualsponsor KleGü gratuliert seinem Spieler.) Wer hier mit einer Vorentscheidung rechnete, wurde noch im selben Drittel eines Besseren belehrt. Die Südtiroler nahmen früh ihr Timeout in Anspruch und das machte sich bezahlt. So traf Kofler erst im Powerplay (39.) und eine Zeigerumdrehung später Cristellon zum 3:2. (40.)