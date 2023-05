Linz erneut zu stark: Saison für den HC Hard zu Ende

Nach der zweiten Niederlage (18:22) in der Best-of-three-Serie gegen Linz ist die Saison für Cupsieger HC Hard vorzeitig zu Ende.

Für den HC Hard ging es heute in Linz darum, das frühzeitige Aus im Viertelfinale zu verhindern und ein drittes Spiel in Hard zu erzwingen. Zu Beginn der ersten Halbzeit sah es aber alles andere als gut aus, denn die Linzer erwischten den deutlich besseren Start und zogen rasch auf 7:3 davon. Doch die Harder schlugen in einer umkämpften und trefferarmen Partie zurück. Nach dem Ausgleich zum 8:8 gelang es Raschle und Co., bis zur Pause ein 9:11 herauszuspielen.