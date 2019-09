Lingenauer Schule strahlt in neuem Glanz

Um- und Zubau der Volks-, Mittel- und Musikmittelschule wurde pünktlich zum Schulanfang abgeschlossen.

Lingenau. Nach intensiven Baumaßnahmen im gesamten Schulgebäude konnten Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer am ersten Schultag in eine neu gestaltete Schule einziehen. Dank des straffen Zeitplans und des großen Einsatzes aller Beteiligten konnten die umfangreichen Bauarbeiten pünktlich abgeschlossen werden. Das Projekt wurde nach Plänen von Architekt Walter Felder in drei Etappen während des vergangenen Schuljahres und den Sommerferien umgesetzt.

Neuer Verwaltungstrakt

In einer ersten Etappe wurde der eingeschoßige Trakt über dem Aufenthaltsraum, dem Foyer und der Wäldersaal-Küche um ein Geschoß in Leichtbauweise aufgestockt. In dem neuen Gebäudeteil finden ein Konferenzzimmer mit 40 Lehrerarbeitsplätzen, zwei Direktionen sowie eine zusätzliche Volksschulklasse Platz. Auf dem Dach des neuen Trakts entstand eine großzügige Terrasse mit 140 m² sowie eine kleine Tribüne, die mit ihrem Lichtband für Helligkeit in der darunter liegenden Klasse sorgt und gleichzeitig für verschieden Anlässe genutzt werden kann.

Kreativcluster

Um im Erdgeschoß Platz für die Tagesbetreuung zu schaffen, wurde Richtung Süden ein kleiner Zubau errichtet. Weiters wurden die technischen Werkräume ins zweite Obergeschoß über dem Wäldersaal verlagert. Die neuen technischen Werkräume werden durch Glaswände aufgewertet und bilden mit den Räumen für Textiles Werken und Bildnerisches Gestalten einen Kreativcluster. Die im Bestand durch Umnutzung freiwerdenden Räume wurden zum Gang geöffnet und zu offenen Lernbereichen umgestaltet. Die neu entstandene Schulbücherei erhielt einen prominenten Platz im Bereich der Tagesbetreuung.

Farbige Sichtverbindungen

Um bessere Sichtverbindungen zwischen Schülern und Lehrern und hellere, freundlichere Räume und Gänge und Lernlandschaften herzustellen, wurden in den Klassenräumen in Richtung Gang runde Sichtfenster eingebaut. In der Volksschule sind die Sichtfenster in grün gestaltet, in der Mittelschule orange. Für die Volksschule und die Mittelschule werden jeweils Zentralgarderoben im Erdgeschoss eingerichtet. „Die lichtmäßige Qualität der Lernlandschaften sowie die Sichtbeziehung zwischen Klassen und offenem Lernbereich waren uns ein wichtiges Anliegen“, betonen die beiden Schulleiter Roland Beer und Brigitte Wolf und sind voll des Lobes über die hervorragenden neuen pädagogischen Möglichkeiten. In den Klassenräumen ersetzen interaktive Whiteboards die früheren Tafeln.

3,8 Millionen Euro investiert