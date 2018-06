Lingenauer Ehrenring für „Landes-Erich“

Feierlicher Festakt mit Verleihung des Ehrenrings an aLR Erich Schwärzler.

Lingenau. Bis auf den letzten Platz gefüllt war der Wäldersaal in Lingenau am vergangenen Sonntag. Hunderte Besucher waren zu dem Festakt anlässlich der Verleihung des Ehrenrings der Gemeinde Lingenau an Alt-Landesrat Erich Schwärzler gekommen. Musikalisch wurden die Ehren- und Festgäste vom Musikverein Lingenau empfangen. „Der Erich üser Landesrat, der Erich der ist do“, sangen die Lingenauer Volkschüler in ihrem selbstgetexteten Lied, das die vielfältige und engagierte Tätigkeit von Erich Schwärzler humorvoll beleuchtete. Mit Sonnenblumen bedankten sich die Kleinen bei dem pensionierten Landespolitiker.