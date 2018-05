Lingenauer Dominanz beim Völkerball

Lingenau. Die Schüler(innen) der VMS Lingenau waren bei der Bezirksausscheidung im Völkerball-Fairplay eine Klasse für sich. In drei der vier Kategorien landeten die Bregenzerwälder Kids auf Platz eins.

15 Mädchen- und ebenso viele Bubenteams beteiligten sich am Qualifikationsturnier des Bezirks Bregenz in der Sporthalle Bregenz/Rieden.

Die flinken und schussgewaltigen Mädels der Musikklasse 1a aus Lingenau, die unter dem Namen „1a Lingenau 008“ am Start waren, gaben nicht nur sportlich ihren Konkurrentinnen das Nachsehen. Auch in der Fairplay-Wertung konnte ihnen keine andere Mannschaft das Wasser reichen. Damit schafften die Girls den Einzug in das Landesfinale, das Mitte Juni in der Dornbirner Messehalle ausgetragen wird. Aufgrund ihres fairen Verhaltens sind dort die Mädchen „Thundergirls“ (2b/c) und „Lingenau#namenlos“ (2a), sowie die Buben „1a Lingenau 006“ (1a) und „Die hackfleischzerhackenden Zerhacker“ (2a) – allesamt aus Lingenau – ebenfalls mit dabei.