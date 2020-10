Lingenau startet mit neuem Team durch

Bürgermeisterin, Vizebürgermeister, Gemeinderäte und elf Mandatare sind neu in ihrer Funktion.

Einstimmigkeit herrschte auch bei der Bestellung der drei Gemeindevorstandsmitglieder: Philipp Fasser, Philipp Österle und Simon Moosbrugger. Zum Vizebürgermeister wurde mit großem Vertrauensvotum Philipp Fasser gewählt. Der 36-jährige Neo-Vizebürgermeister ist als Redaktionsleiter bei Ländle TV tätig und soll voraussichtlich nach einer einjährigen Einarbeitungsphase das Bürgermeisteramt übernehmen. Elf der 15 Sitze der Gemeindevertretung wurden in Lingenau neu besetzt. Mit Bernhard Nenning, Engelbert Beck, Emanuel Hagspiel, Simon Moosbrugger, Reinhard Bereuter, Laurin Zündel, Julia Fuchs, Manuel Lipburger, Melissa Herburger, Martin Eugster und Philipp Fasser wurden elf neue Gemeindevertreter angelobt, von denen aber sechs in der vergangenen Periode bereits als Ersatzmitglieder in verschiedenen Ausschüssen tätig waren.