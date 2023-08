Lingenau: Motorradfahrer (58) bei Unfall schwer verletzt

Ein 58-jähriger Motorradfahrer wurde bei einer Frontalkollision mit einem Pkw in Lingenau schwer verletzt.

Am Montag, 14. August 2023 um 17:30 Uhr, fuhr ein 76 Jahre alter Pkw-Lenker alleine auf der Lingenauerstraße (L 205) von Müselbach kommend in Richtung Lingenau. In Lingenau, Parzelle Kränzen, beabsichtigte der Pkw Lenker nach links in die Gemeindestraße Kränzen/Dörnle/Hof einzubiegen.