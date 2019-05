Lingenau lädt zum Bänklefest

Quer durchs Dorf findet am Samstag, 18. Mai ein Fest für große und kleine Besucher statt.

Lingenau. Auch dieses Jahr gibt es wieder ein Bänklefest in Lingenau: Ein Fest ohne Saal, ohne Zelt, sondern quer durchs Dorf auf Bänken an der frischen Luft, ohne große Reden und ohne Superlative. Dafür ein entspannter, unterhaltsamer Nachmittag voller Möglichkeiten zum Mitreden, Mitsingen, Mitmachen, Mitlachen für Groß und Klein. Das zweite Lingenauer Bänklefest geht am Samstag, 18. Mai nachmittags bei den Gasthöfen und beim Kobras Stop über die Bühne.

Buntes Programm

Das Programm ist äußerst vielfältig. So gibt es die Möglichkeit, in verschiedenen Theaterrollen zu schlüpfen, Pfarrer Ferdinand Hiller steht Rede und Antwort und erzählt Schwänke aus seinem Leben und Fotografin Rosi Schneider setzt gute Nachrichten in Foto-Postkarten um. Andere Stationen laden zum Spielen, Jassen und Maipfeifen-Schnitzen ein. Margit Schwärzler-Bischof hat einen Koffer mit Sinneseindrücken und Inspirationen gepackt. Haar-Zopfereien mit Anja Bilgeri, Stock-Männchen basteln, Teemischungen kennen lernen und selbst zusammenstellen sowie Malen mit der Künstlerin Ulrike Maria Kleber sind bei weiteren Stationen zu erleben. Der Kirchenchor lädt zum gemeinsamen Singen ein und tingelt dazu von Gasthaus zu Gasthaus. Für musikalische Unterhaltung sorgen die Buromusig Lingenau auf dem Dorfplatz, die Jöslar-Partie beim Gasthof Wälderhof sowie Reinhard Franz beim Gasthof Adler.

Dorfzügle

Um 15 Uhr wird Bürgermeisterin Annette Sohler das Bänklefest beim Dorfplatz, bei Schlechtwetter im Löwensaal, offiziell eröffnen. Dann können die Gäste bei einem Spaziergang durch das Dorf die verschiedenen Stationen besuchen. Das Dorfzügle fährt ab der Eröffnung bis 18 Uhr von Gasthof zu Gasthof. Bei Schlechtwetter findet das Bänklefest in den Gasthäusern statt im Freien statt. Natürlich können Besucher den Abend in einem der Gasthöfe ausklingen zu lassen.

Team „Lingenau erzählt“