"Lindenstraße"- Star verliert Eltern an Corona

Christian Kahrmann hat nach seinem Vater nun auch seine Mutter an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung verloren.

Kahrmann hat sich selbst im März mit dem Coronavirus infiziert. Rund drei Wochen lag der Schauspieler im künstlichen Koma. "Als ich am 5. April aufwachte, erfuhr ich, dass mein Vater am gleichen Tag an den Folgen von Covid-19 in Köln gestorben ist." Auch seine Mutter und seine Schwester hätten sich infiziert. Im Juni starb nun auch seine Mutter an den Folgen der Corona-Erkankung.