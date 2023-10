Lindau: Händler flüchten von der Insel und suchen in Vorarlberg ihr Glück!

Lindau: Mehr als zehn Läden auf der Insel schließen ihre Türen - Engagement in Vorarlberg attraktiver für Händler.

Engagement in Vorarlberg größer

Eine Reduzierung des Interesses an den Produkten der Geschäfte sowie Parkschwierigkeiten werden von Ladenbesitzern wie Doris Hauser, Besitzerin des Geschäfts „Gea“ am Paradiesplatz, als Probleme gegenüber der "Schwäbischen" hervorgehoben. Hauser deutet an, dass die Unterstützung und das Engagement der Stadtverwaltung in Vorarlberg für den Handel größer sei als in Lindau. Ein Handelsrunden Tisch in Vorarlberg ermöglicht den Austausch zwischen Ladenbesitzern, wo sie ihre Bedenken und Probleme teilen können.