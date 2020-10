Lindau fordert von Pendlern keine Coronatests mehr

Bayern hat vergangene Woche angekündigt auch Berufspendler testen zu wollen - dies scheitert nun im Landkreis Lindau an fehlenden Kapazitäten.

Am Dienstagabend wurde bekannt, dass der kleine Grenzverkehr nach Bayern wird möglich wird. Grenznahe Erledigungen können damit innerhalb von 24 Stunden durchgeführt werden, so Europaministerin Karoline Edtstadler in einem Statement.