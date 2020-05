Lilly Becker verärgert über "Dick Pics"

Die Ex von Boris Becker hat genug von Penisbildern im Netz, die Frauen ungefragt zugeschickt bekommen.

Auch Lilly bekam im Laufe ihres Lebens bereits viele solcher Penisbilder zugeschickt. So erzählte sie im Interview: "Wenn man zum ersten Mal so ein Foto bekommt, denkt man sich: Oh, was ist das? Das ist schockierend. Aber noch mehr denkt man: Warum? Dann blockiert man den User. Aber es macht etwas mit einem. Ein bisschen schockiert ist man." Heutzutage wisse sie mit so einer Situation umzugehen. Doch gerade als junges Mädchen sei man mit so etwas möglicherweise überfordert, glaubt Lilly.