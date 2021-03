Lilly Becker datet wieder - und posiert "oben ohne"

Lilly Becker ist nach der Trennung von Boris Becker wieder auf Partnersuche. Sie date Männer, die sie auf Online-Plattformen kennenlerne, erzählte die 44-Jährige der Zeitschrift "Bunte" (Mittwochausgabe).

"Ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich wieder dauerhaft einen Mann in mein Leben lassen könnte. Ja, ich hätte Lust, mich wieder zu verlieben!" Auch eine spätere Heirat könne sie sich wieder vorstellen.

"Loyalität und guter Sex"

"Oben ohne"-Foto am Strand

Was ihren Fans gefällt, weiß die Becker-Ex allemal: Für ihr neues Instagram-Posting ließ sie die Hüllen fallen und posiert "oben ohne" am Strand, nur ihre Hände bedecken ihre Brüste. "Den Sonntag sollte man mit einem reinen Herz starten. Keine Zweifel, keine Tränen, keine Angst, keine Sorgen", so das Model. Und nicht nur ihre Fans sind begeistert, auch TV-Promi Jenny Elvers kommentiert das Bild mit "Heiß!"