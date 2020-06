VOL.AT präsentiert in Zusammenarbeit mit dem Saumarkt Feldkirch und Lisa Suitner eine Reihe an Kurzgeschichten. Die Geschichten nehmen Sie mit auf eine Reise in die Welt der Lillilu.

Lillilu und ihr Freund der kleine Bär haben einen Wunsch. Sie wollen fliegen können. Und wo ein Wunsch ist, da ist auch ein Weg! Zum Glück entpuppt sich der kleine Bär als echter Flugexperte. Doch ganz so einfach ist das alles dann doch nicht. Gemeinsam erleben sie allerhand Abenteuer. Und wer weiß- vielleicht fliegen sie am Ende ja doch!

Eine Geschichte in 5 Teilen von Lisa Suitner.

Lillilu lernt fliegen Teil 1

Lillilu lernt fliegen Teil 2

Lillilu lernt fliegen Teil 3

Lillilu lernt fliegen Teil 4