Ligenteinteilung für Saison 2018/2019 ab Bundesliga bis 5. LK mit Temine

Die Meisterschaft 2017/2018 ist schon wieder Geschichte. Ländlekicker.VOL.AT gibt einen kompletten Überblick der Ligen ab der Bundesliga bis zur 5. Landesklasse in Vorarlberg mit Terminen zum Start.

Die Ligareform im österreichischen Profifußball ab der Saison 2018/2019 sorgt schon in dieser Meisterschaft im Vorarlberger Amateurfußball für gravierende Auf- und Abstiegsbestimmungen. Die Auf- bzw. Abstiegsbestimmungen im Ländle-Unterhaus werden vom Vorarlberger Fußballverband in ihrer Präsidiumssitzung am 5. Juli neu beschlossen. Die Zusammensetzung in der Vorarlbergliga und Landesliga könnte durch das offene Verfahren in der Causa Bizau nochmals neu zusammengestellt werden.