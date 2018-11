Liftbosse warten auf Väterchen Frost

Hohe Temperaturen bereiten Skiliftbetreibern (noch) keine Sorgen – Schneekanonen stehen jedenfalls still.

Wann der erste Schnee fallen wird und die Temperaturen die Produktion von Kunstschnee zulassen werden, steht derzeit in den Sternen. Meteorologen sehen jedenfalls noch länger keine Kälteperiode kommen. Wann Väterchen Frost im Land Einzug halten und dafür sorgen wird, dass die Vorarlberger Liftbetreiber ihre knapp 1900 Schneekanonen in Betrieb nehmen können, ist ebenso ungewiss. Als Idealtemperatur fürs Produzieren von Schnee gelten unter Beschneiungsprofis Minustemperaturen zwischen sechs und acht Grad Celsius. Bei derartigen Temperaturen könnten auch Depots mit Schnee gefüllt werden, der in der Folge zur Pflege und zum Aufbau der Pisten verwendet wird.