Liensberger will in Zagreb-Slalom um Sieg mitfahren - Shiffrin sowieso

Die Schweizerin Michelle Gisin hat es am Semmering vorgemacht - Shiffrin und Vlhova sind schlagbar. Nach Platz 2 zuletzt will die ehrgeizige Vorarlbergerin nun mehr.

Auf dem Bärenberg nahe von Zagreb starten die Alpinen in ihr WM-Jahr. US-Topstar Mikaela Shiffrin will ihren fünften Erfolg bei der Snow Queen Trophy, die 25-Jährige steht vor ihrem 100. Weltcup-Podest. Weitere Favoritinnen sind die slowakische Vorjahressiegerin Petra Vlhova und Katharina Liensberger aus Österreich. Die Vorarlbergerin erreichte beim Semmering-Slalom den 2. Platz und meinte danach: "Es ist mein bestes Slalomergebnis bisher und es geht bei mir Schritt für Schritt weiter. Jetzt freue ich mich auf Zagreb. Der Hang dort ist cool."

Gisin durchbrach unheimliche Siegesserie von Shiffrin und Vlhova

Mit der Schweizerin Michelle Gisin hat der alpine Ski-Weltcup der Damen zum Jahresausklang auf dem S emmering ein neues Siegergesicht gesehen. Schon Sonntag in Zagreb (12.30/16.00 Uhr) wird sich zeigen, ob etwa die alten Verhältnisse im Slalom wiederhergestellt werden, oder möglicherweise mit der Vorarlbergerin Katharina Liensberger die nächste Athletin die lange währende Vorherrschaft der Slowakin Petra Vlhova und der US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin stören kann.

Vor dem Gisin-Coup, der zugleich eine seit 20. Jänner 2002 währende schweizerische Slalom-Durststrecke beendete, hatten nach 10. Jänner 2017 und der Schwedin Frida Hansdotter in Flachau nur Shiffrin oder Vlhova Weltcup-Torläufe gewonnen. Bei der Snow Queen Trophy in Zagreb geht Shiffrin auf ihre fünfte Schneekönigin-Krone los, im Vorjahr war Vlhova als Siegerin schneller gewesen und Liensberger Dritte - mit allerdings 3,49 Sekunden Rückstand auf die Erste.

Shiffrin will alleinige Rekordsiegerin werden

Gemeinsam mit Marlies Raich hält Shiffrin bei dem Rekord von vier Siegen auf dem Sljeme. Was ihre Slalomform betrifft, hat die Gewinnerin von 67 Weltcuprennen das Gefühl, dass sie seit dem Beginn der vergangenen Saison noch nicht wieder das Toplevel erreicht hat. Sie habe in den vergangenen Wochen viel an der Materialabstimmung gearbeitet. "Kleine Details können einen großen Unterschied ausmachen. Ich fühle, dass mein Skifahren zurückkommt."