Liensberger und Feurstein kämpfen um WC-Punkte

Zum Saisonauftakt in Sölden sind zwei Vorarlberger Skiasse am Start.

In einer Woche fällt in Sölden der Startschuss für den Weltcup-Winter der Alpinen. Am 23. und 24. Oktober werden am Rettenbachferner-Gletscher neun Damen und zehn Herren für Österreich an den Start gehen. Bei den heutigen Qualifikationsläufen setzten sich bei den Damen Katharina Huber und Stephanie Resch durch, bei den Herren sicherten sich Patrick Feurstein und Raphael Haaser die letzten Tickets. *Entscheidet sich Vincent Kriechmayr morgen gegen einen Start am 24. Oktober, rückt Lukas Feurstein nach.