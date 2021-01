Liensberger fehlten 0,05 Sekunden auf den ersten Sieg

Petra Vlhova schnappe Katharina Liensberger beim Slalom in Zagreb den Sieg vor der Nase weg. Auf Rang drei folgte Semmering-Siegerin Gisin.

Nach dem knapp verpassten ersten Weltcup-Sieg beim letzten Slalom am Semmering wollte Katharina Liensberger heute in Zagreb den nächsten Versuch starten. Und die Vorarlbergerin zeigte erneut eine starke Leistung. Im ersten Durchgang war am Ende nur Top-Favoritn Petra Vlhova um 0,32 Sekunden schneller. Hinter Liensberger klassierten sich Semmering-Siegerin Michelle Gisin (+0,38) und Mikaela Shiffrin (+0,42) auf den Rängen drei und vier. Die fünfte Wendy Holdener lag hingegen schon 1,47 Sekunden hinter der Spitze. Mit Chiara Mair (6.) und Katharina Gallhuber (9.) kamen zwei weitere ÖSV-Starterinnen im ersten Lauf in die Top 10. Katharina Huber und Franziska Gritsch positionierten sich auf den Rängen 17. und 18., Katharina Truppe schied aus.