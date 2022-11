Liensberger bei Sieg von Gut-Behrami auf Rang 5

Lara Gut-Behrami holte sich den Sieg beim Riesentorlauf in Killington, USA. Liensberger kam auf den guten 5. Rang.

Nach dem enttäuschenden Saisonstart bei den zwei Slaloms in Levi hofften die ÖSV-Damen beim heutigen Riesentorlauf in Killington, USA, auf einen Aufschwung. Im ersten Durchgang gelang dies zumindest teilweise. Mit Katharina Liensberger (6.) und Ricarda Haaser (9.) kamen zwei Österreicherinnen in die Top 10. Die Halbzeit-Führung sicherte sich Sara Hector vor Ragnhild Mowinckel und Lara Gut-Behrami. Levi-Dominatorin Mikaela Shiffrin kam nur auf den 10. Zwischenrang. Von den ÖSV-Damen qualifizierten sich zudem Ramona Siebenhofer (14.), Katharina Truppe (19.), Katharina Huber (23.) und Franziska Gritsch (28.) für den zweiten Lauf.