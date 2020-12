Liensberger bei Gisin-Sieg am Semmering auf Rang 2

Michelle Gisin jubelte beim Semmering-Slalom über ihren ersten Weltcup-Sieg. Katharina Liensberger verspasste diesen trotz Laufbestzeit im 2. Durchgang knapp. Auf Rang 3 landete die Halbzeit-Führende Shiffrin.

Liensberger mit Laufbestzeit

Im zweiten Durchgang zeigten zuerst vor allem die beiden Norwegerinnen Lysdahl und Tviberg starke Leistungen und verbesserten sich jeweils um einige Plätze - bis Petra Vlhova ins Rennen ging. Die Slowakin zeigte eine starke Fahrt und setzte sich mit über einer Sekunde Vorsprung an die Spitze. An dieser Zeit scheiterte sowohl Wendy Holdener als auch Katharina Truppe.

Dann kam Katharina Liensberger und pulverisierte die Zeit von Vlhova mit Laufbestzeit um 1,25 Sekunden und setzte sich an die Spitze. Doch Michelle Gisin zeigte ebenfalls eine starke Fahrt und übernahm mit 0,11 Sekunden Vorsprung selbst die Führung. Shiffrin kam nicht an die Bestzeit heran und ladete am Ende auf dem dritten Rang. Gisin jubelte am Ende über ihren ersten Weltcup-Sieg.