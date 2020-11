Lieferdienste in Vorarlberg: Diese Ländle-Lokale liefern Essen aus

Viele Gastronomen liefern auch im Lockdown Essen aus oder bieten einen Abholservice an. Das sind die Lieferservices in Ihrer Gemeinde.

* An die Lokalbesitzer in der Liste unten: Sollten Ihre Angaben aus dem Frühling inzwischen veraltet sein, teilen Sie uns dies bitte per E-Mail an redaktion@vol.at mit.