Liechtenstein trifft in St. Gallen auf das neue Deutschland

Während die Schweiz anfangs September zweimal in Basel spielt und dabei gegen den neuen Europameister Italien die Chance zur EM-Revanche hat, ist St. Gallen am 2. September Austragungsort des Aufeinandertreffens zwischen den Nationalteams von Liechtenstein und Deutschland. Und dieses Spiel ist tatsächlich gleich in mehrfacher Hinsicht speziell.

Nicht nur dass das kleine Liechtenstein gegen den vierfachen Welt- und dreifachen Europameister als krasser Underdog anzutreten hat, macht es besonders. Die Liechtensteiner treten zudem auch noch «auswärts» in St. Gallen an, da ihr Stadion in Vaduz derzeit wegen Sanierungsarbeiten nicht benutzt werden kann. Aus deutscher Sicht steckt ausgerechnet im vermeintlich einfachen Spiel gegen Liechtenstein ebenfalls viel Brisanz. Das hat damit zu tun, dass die DFB-Elf an der EURO früh ausgeschieden ist und daher auf Wiedergutmachung aus ist, dass im Kader der deutschen Nationalmannschaft grössere Veränderungen zu erwarten sind und dass mit Hansi Flick ein neuer Bundestrainer seine Premiere an der Seitenlinie haben wird. Hinzu kommt schliesslich auch noch, dass Deutschland in der Qualifikation zur WM 2022 bisher nicht zu überzeugen wusste. In der Gruppe J findet sich der grosse Favorit nach drei Spielen hinter Armenien und Nordmazedonien nur gerade auf Platz drei.