Liebherr Nenzing steigert Umsatz deutlich

Nenzing (Österreich), 15. März 2024 – Die Liebherr-Werk Nenzing GmbH konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023 ein Umsatzniveau von € 691,5 Mio. erzielen.

Dies entspricht einer deutlichen Steigerung von mehr als 30 % gegenüber dem Niveau des Vorjahres und bedeutet aus Baumaschinensicht auch ein neuer Rekordwert. Das Umsatzwachstum ist in erster Linie das Ergebnis der erfolgreichen Differenzierung in unterschiedlichen Geschäftsfeldern wie auch einer weltweiten Marktdurchdringung und war trotz der schwierigen Rahmenbedingungen in der Baubranche möglich. Zwar zeichnet sich im Wohnungsbau schon länger eine gewisse Zurückhaltung ab. Jedoch wird weltweit massiv in Infrastrukturprojekte investiert, zum Beispiel im Bereich der Energieversorgung oder bei größeren Bauwerken. Diese Projekte sind langfristig angelegt und unterliegen damit anderen wirtschaftlichen Zyklen.

Die Liebherr-Werk Nenzing GmbH ist am Weltmarkt in drei Geschäftsfeldern tätig: Raupenkrane kommen im Marktsegment „Heben“ zum Einsatz, Hydroseilbagger im Marktsegment „Umschlag“, Ramm- und Bohrgeräte im Marktsegment „Spezialtiefbau“. Insbesondere die Produktlinien Raupenkrane (+56 %) und Spezialtiefbaumaschinen (+39 %) entwickelten sich dynamisch. Bei den Seilbaggern (+2 %) gab es eine leichte Seitwärtsbewegung.

Marktseitig bleibt Nordamerika (USA und Kanada) in 2023 für Liebherr Nenzing der mit Abstand wichtigste Absatzmarkt für Baumaschinen. Mit einem Umsatzanteil von rund 45 % liegt Nordamerika deutlich vor dem Kernmarkt Europa. Der Auftragseingang lag in 2023 zwar unter dem Rekordwert von 2022 jedoch immer noch auf hohem Niveau, wobei Liebherr speziell aus der Region Mittlerer Osten hohe Wachstumsimpulse verzeichnen konnte.

Die elektrische betriebene Produktserie „Unplugged“ hat Liebherr seit Markteinführung 2019 mittlerweile als nachhaltige Kundenlösung erfolgreich etabliert. Im letzten Jahr gab es besonders in Skandinavien, Nordamerika und Kanada eine hohe Nachfrage am neuesten Gerät der Serie, dem Rammgerät LRH 100.1 unplugged. Die bestehenden Vorschriften in einigen Ländern und Städten sind ein klares Indiz, dass sich der Markt anpassen muss. Mit den Zero-Emission-Geräten war Liebherr der First Mover in der Branche.