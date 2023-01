Liebherr gründet neue Gesellschaft in Lindau

Die Liebherr-Electronics and Drives GmbH entwickelt und fertigt an ihrem Hauptsitz in Lindau am Bodensee hochwertige Elektronik für mobile Arbeitsmaschinen und die Luftfahrt.

Die Firmengruppe Liebherr führt innerhalb des Produktsegments Komponenten die Standorte Lindau und Biberach in einer Gesellschaft zusammen.

Die beiden Liebherr-Standorte, Lindau und Biberach, waren bislang in zwei unterschiedlichen Gesellschaften organisiert. Zukünftig werden beiden Standorte gemeinsam ihr Know-How in Produkte und Dienstleistungen einfließen – vereint in einer Gesellschaft mit zwei Standorten, der Liebherr-Electronics and Drives GmbH.

Mit dieser Bündelung stärkt das Produktsegment Komponenten die Bereiche elektrische Antriebstechnik, Elektronik und Steuerungstechnik. Hauptsitz der Liebherr-Electronics and Drives GmbH ist Lindau am Bodensee. Die Gesellschaft entwickelt und fertigt ihre Produkte nicht nur für die zahlreichen Produktsegmente der Firmengruppe Liebherr, sondern auch für externe Kundschaft, unter anderem in den Branchen Landwirtschaft, Bauwirtschaft und Nutzfahrzeuge.

Standorte in Lindau und Biberach

Zwei Jahre nach dem 20-jährigen Firmenjubiläum der Liebherr-Elektronik GmbH in Lindau wird die Gesellschaft nun zur Liebherr-Electronics and Drives GmbH. Das Portfolio umfasst heute Mensch-Maschine-Schnittstellen, Gateways, Sensorik, Steuer- und Leistungselektronik. Zusätzlich bietet der Standort neben den Electronics Manufacturing Services (EMS) auch umfangreiche Test- und Qualifikationsdienstleistungen im Bereich Elektronik. Die steigende Bedeutung der Elektronik in mobilen Arbeitsmaschinen und der Luftfahrt führte zuletzt 2021 in Lindau zu einem Rekordumsatz.

Der Geschäftsbereich für elektrische Antriebs- und Steuerungstechnik war bislang Teil der Liebherr-Components Biberach GmbH. Nun erweitert das Werk in Biberach am Flugplatz das Portfolio der Liebherr-Electronics and Drives GmbH. Im Jahr 2015 startete Liebherr die Produktion in Biberach am Flugplatz. Das Produktprogramm des Standortes umfasst unter anderem Elektromotoren, Schaltanlagen und Energiespeicher. Allesamt Themenfelder für die Elektrifizierung wodurch das Werk seit seiner Eröffnung hinsichtlich Umsatz und Belegschaft deutlich wachsen konnte.

Der Standort in Biberach ergänzt mit elektrischer Antriebs- und Steuerungstechnik das zukunftsorientierte Portfolio der Liebherr-Electronics and Drives GmbH.

Neue Arbeitsplätze an beiden Standorten

Im Zuge der Zusammenführung beschäftigt Liebherr die Mitarbeitenden beider Standorte weiter. Zusätzlich zu den bestehenden Arbeitsplätzen sollen weitere Arbeitsplätze geschaffen werden.