Liebevolles Adventmärktle

Der Start in den Advent wird beim Oxa-Lädele seit Jahren klein und fein gefeiert.

Sich treffen, gemeinsam Tee oder Glühmost trinken oder jetzt im Advent ein paar Keksle probieren und unterhaltsame Gespräche führen, ist neben der Nahversorgung das Ziel vieler „Dorf-Lädele“ in Kleingemeinden. So auch in Bildstein, wo beim Oxa-Lädele am Samstag vor dem 1. Advent ein kleiner vorweihnachtlicher Markt stattfand. Fernab von großen Weihnachtsmärkten traf man sich hier zum netten Plausch. Und wer noch auf der Suche nach einem frisch gebundenen Adventkranz war oder ein kleines Geschenk für Weihnachten suchte, wurde hier auch fündig.