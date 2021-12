Lichtermeer in Vorarlberg: Zeichen für ein Miteinander

Nach den zahlreichen Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen, haben zwei Privatinitiativen beschlossen ein Zeichen auf eine andere Art und Weise zu setzen - nämlich friedlich.

Unabhängig voneinander haben sich zwei Privatinitiativen gebildet, die sich für ein respektvolles Miteinander in der Gesellschaft einsetzen. Personen aus Vorarlberg werden von den Organisatoren aufgerufen, sich am Sonntag um 17 Uhr mit einer Kerze an einen der untenstehenden Orte zusammenschließen, um gemeinsam ein helles Zeichen für ein friedvolles Miteinander zu setzen. Bei der "Lichterkette" sollen die aktuellen Corona-Regeln herrschen. Es wird gebeten, sich an Mindestabstände und an die Maskenpflicht zu halten.