„Lichterkinder“ setzten künstlerischen Akzent

Buch. Volksschule wurde bei Adventfeier zum Ausstellungsraum für den guten Zweck.

Hoch motiviert und doch etwas aufgeregt zeigten sich kürzlich die Kinder der Volksschule Buch, kommt es ja nicht alle Tage vor, dass im Rahmen der Adventfeier auch gleich eine Vernissage das Programm ergänzt. Dem einhergegangen war die Initiative „Malen in der Schule“. 25 Volksschulkinder stellten dabei ihre Kreativität unter Beweis, um letztendlich ein Projekt in Uganda unterstützen zu können. „Es soll ein Lichtblick in Zeiten wie diesen sein“, so Direktorin Sandra Kassar. Dies bekräftigte der Schülerchor mit dem treffenden Titel „Lichterkinder dieser Erde“, ehe sich Mamas und Papas sowie Omas und Opas vom starken künstlerischen Akzent ihrer Sprösslinge bei der Präsentation der Bilder überzeugen konnten. Gegen eine freiwillige Spende fand zugleich jedes Gemälde einen neuen Platz.