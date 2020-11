Lichterglanz in Hörbranz

Weihnachtsbaum sendet pünktlich am ersten Advent seine Strahlen aus

Wenn im Winter die Tage kürzer, dunkler und kälter werden, freut man sich über jedes Licht, dass leuchtet. Gerade in den aktuellen Zeiten sind „Erhellungen“ mehr gefragt denn je. Traditionell wurde auch dieses Jahr kurz vor dem ersten Adventsonntag am Hörbranzer Dorfplatz ein prächtiger Weihnachtsbaum aufgestellt. Gespendet wurde der Baum von der Familie Monika und Kurt Dörler, aufgerichtet wurde der grüne Weihnachtsbotschafter vom Bauhof und der Firma Markus Hehle. Geschmückt von der Firma A&M Denifl Elektroinstallationen, auch hier waren die Bauhofmitarbeiter wieder tatkräftig im Einsatz, ziert der Christbaum jetzt das Hörbranzer Gemeindezentrum. Vom ersten Adventsonntag an beleuchtet das sichtbare Zeichen die Weihnachtszeit. Verstärkt wird der Lichterglanz durch die Straßenbeleuchtungen.