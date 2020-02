Licht und Schatten zum Abschluss des Grunddurchgangs

Der EC Bregenzerwald siegte gegen Gröden, verlor aber gegen Jesenice.

Ab 11. Februar spielt der EC Bregenzerwald in der Qualifikationsgruppe B mit den Clubs aus Fassa (8.Platz/4 Bonuspunkte), Feldkirch (10./3), Zell am See (12./2), Kitzbühel (14./1) und Linz (18./0) in einer Hin- und Rückrunde um einen verbleibenden Platz für das Play-Off. Für Kapitän Jürgen Fussenegger & Co., die die Regular Season auf Platz 16 beendeten und wie die Steel Wings Linz ohne Bonusunkt starten müssen, steht zuerst ein Auswärtsspiel auf dem Programm.