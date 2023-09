Licht und Schatten beim Auswärtsdoppel

Kai Fässler traf in Linz zur 2:1-Führung.

Nach einem Sieg und einer Niederlage in der Fremde folgen für den ECB zwei Heimspiele.

Andelsbuch/Dornbirn. Im Anschluss an den 3:1-Auftaktsieg zuhause gegen die Red Bull Juniors mussten die Cracks vom EC Bregenzerwald zweimal hintereinander auswärts antreten. Am vergangenen Freitag ging die Reise nach Klagenfurt, wo das Future Team des KAC auf die Wälder wartete. Trotz einer Schussstatistik von 35:27 hatten Kapitän Richard Schlögl & Co. mit 2:5 das Nachsehen. „Die schlechte Chancenauswertung hat uns auf die Verliererstraße gebracht“, gab Pressesprecher Mario Kleber zu Protokoll. Die Treffer für die Tiger erzielten Philipp Pöschmann (26./zum 1:1) sowie Marlon Tschofen (40./zum 2:4).

Das Visier nachjustiert

Tags darauf waren die Wälder in Linz bei den Steel Wings zu Gast und konnten ihr Visier nachjustieren. So leuchtete bei der Schlusssirene ein 3:5 auf der Anzeigetafel. Als Torschützen gaben Richard Schlögl (8., 36./Powerplay), Kai Fässler (23.), Philipp Pöschmann (46.) sowie Roberts Lipsbergs (48./Powerplay) ihre Visitenkarten ab. „Heute sind wir wieder als Einheit aufgetreten und haben mit Herz gespielt – so muss es sein“, sah es Trainer Jussi Tupamäki.

Gegen Gröden und Fassa