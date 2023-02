Lia Hartl nützt den Heimvorteil

Favoritensieg im Heimpublikum beim Freebird Slam im vogelfrei-RAUM.

Der Freebird Slam war für den Rankweil Verein vogelfreiRAUM ein voller Erfolg. Ein begeistertes Publikum folgte gebannt den selbstgeschriebenen Texten, die von sechs Poeten und Poetinnen, vorgetragen wurden. Die Texte handelten von Lebensthemen wie der weiblichen Lust und Leidenschaft bis hin zu kritischen Auseinandersetzungen mit Genderzuschreibungen, Vorurteilen und erschöpfenden Anforderungen der Leistungsgesellschaft. Wenig überraschend wurde die junge Rankweilerin Lia Hartl im Dreierfinale vom Publikum zur Siegerin des Freebird Slams gekürt und erhielt als ersten Preis eine schräge Eule, passend zum Thema des vogelfreiRAUM. Durch das Programm führte, mit charmantem Schmäh, der Obmann des Vereins Ländleslam Ivica Mijajlovic. Die Organisatorin Carmen Drexler war rundum zufrieden: „Viele strahlende Gesichter, tosender Applaus und so manche Freudenträne. Der Abend hätte nicht berührender und schöner sein können.“ Am Ende der Veranstaltung waren sich alle Protagonisten einig: Der Freebird Slam muss unbedingt in eine nächste Runde gehen.