LH Wallner: "Vorarlberg jederzeit bereit für Steuerhoheit"

Österreich rangiert in Bezug auf die Steuerhoheit der Länder im OECD-Vergleich abgeschlagen an letzter Stelle. Landeshauptmann Markus Wallner bekräftigt sein "Ja" zur Steuerhoheit der Bundesländer. Als Vorbild könne die Schweiz dienen.

In der laufenden Diskussion rund um die Steuerautonomie für die österreichischen Bundesländer nimmt auch Vorarlbergs Landeshauptmann erneut eindeutig Stellung: “Aus Vorarlberg kommt ein klares Ja zur Steuerhoheit der Bundesländer”, hält Wallner fest. Gefordert hat dies der Vorarlberger Landeshauptmann schon bei den Verhandlungen zum letzten Finanzausgleich. Ein erster Schritt sei damals gesetzt worden, so Wallner via Aussendung: Der Wohnbauförderungsbeitrag sei verländert worden, die Bundesländer setzten diese Abgabe autonom landesgesetzlich fest. “Übrigens mit eindeutigen Vorteilen für Vorarlberg”, so der Landeshauptmann: “Regionen mit starker Wirtschaft und hoher Beschäftigung profitieren”