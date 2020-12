LH Wallner: "Vorarlberg investiert weiter massiv in die Berufsbildung"

Mit beachtlichen Aufwendungen unterstützt das Land Jahr für Jahr alle im Weiterbildungsbereich tätigen Akteure, damit der Bevölkerung in Sachen lebensbegleitendes Lernen ein gut ausgebautes, qualitativ hochwertiges und finanziell leistbares Angebot zur Verfügung steht.

An Weiterbildung und Weiterqualifizierung Interessierte finden in Vorarlberg ein sehr breites und vielfältiges Spektrum von Kursen und Lehrgängen vor. „Gemeinsam mit den Anbietern wurde über die Jahre ein erstklassiges Umfeld für lebensbegleitendes Lernen aufgebaut. Diese guten Rahmenbedingungen sind mitverantwortlich für den Erfolg des Produktions- und Wirtschaftsstandorts Vorarlberg“, betont der Landeshauptmann. Für ihn sind ständige Weiterbildung und Qualifizierung wichtige Pfeiler zukunftsorientierter Arbeitsmarkt- und Bildungspolitik. Gemeinsames Anliegen sei, den Zugang zu Bildung und Qualifikation so einfach und unkompliziert wie möglich zu gestalten, stellt Wallner klar.

Neue Perspektiven eröffnen

Breites Angebot und starker Praxisbezug

Berufsbezogene Aus- und Weiterbildungskurse bietet auch die Arbeiterkammer durch das Berufsförderungsinstitut (BFI) an. Neben den bewährten Kursen besteht das Programm des BFI seit Jahresbeginn 2015 auch aus solchen Inhalten, die dem Prinzip des lebensbegleitenden Lernens in beruflicher Hinsicht gerecht werden. Insgesamt bietet das BFI mit rund 250 Vortragenden in über 20 Kursräumen jährlich rund 600 Kurse an.