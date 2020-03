Coronavirus: LH Wallner über die aktuelle Lage in Vorarlberg

Die aktuelle Lage in Vorarlberg: 72 Personen sind positiv auf das Virus getestet worden, 412 Ergebnisse sind offen. Zwei Personen befinden sich im Krankenhaus, eine davon auf der Intensivstation. Eine Pflegekraft im Altacher Sozialzentrum ist infiziert.

Die Pflegekraft im Altacher Sozialzentrum sowie 19 weitere wurden in Quarantäne geschickt. Die Heimbewohner bleiben in ihren Zimmern isoliert. Angehörige wurden vom Pflegepersonal und der Verwaltung des Sozialzentrums bereits telefonisch informiert. Seit vergangenem Samstag ist das Sozialzentrum für Besucher komplett gesperrt. Bis dato sind weder bei den BewohnerInnen noch bei den anderen MitarbeiterInnen Covid 19 - Symptome aufgetreten.

Aktuelle Zahlen für Vorarlberg

Eine Person auf der Intensivstation

Eine infizierte Person ist so schwer erkrankt, dass sie auf der Intensivstation versorgt werden muss. Die Person befinde sich in keinem guten Zustand, informierte Gesundheitslandeslandesrätin Martina Rüscher (ÖVP), ohne Details zu nennen. Eine zweite infizierte Person sei ebenfalls in Spitalsbetreuung, werde aber nicht auf der Intensivstation behandelt.