LH Wallner: „Die Produktionsbetriebe bleiben weiterhin offen!“

Die Forderung des Grünen Landesrats Johannes Rauch alle Vorarlberger Produktionsbetriebe zu schließen, lehnt Landeshauptmann Markus Wallner entschieden ab.

Gleichzeitig stellt Wallner exklusiv gegenüber VOL.AT klar, dass alle Produktionsbetriebe in Vorarlberg auch in Zukunft weiterhin offen bleiben werden: „Es ist klar, dass das Offenhalten der Vorarlberger Produktionsbetriebe ganz entscheidend für den Wirtschaftsstandort und damit für den Wohlstand in unserem Land ist." Man müsse in dieser schwierigen Zeit einen kühlen Kopf bewahren. Die Aussagen von Rauch würden tausende Menschen noch weiter verunsichern. "Deshalb sage ich klar: Die Produktionsbetriebe bleiben weiterhin offen!“