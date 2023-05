LH Wallner bei Papst-Audienz in Rom.

Persönliches Treffen mit Papst Franziskus und Arbeitsgespräche mit Botschaftern Marcus Bergmann (Österreichische Botschaft am Heiligen Stuhl) und Jan Kickert (Österreichische Botschaft Rom).

Landeshauptmann Wallner nahm am Mittwoch gemeinsam mit Bischof Benno Elbs an einer Generalaudienz von Papst Franziskus, Oberhaupt der katholischen Kirche und des Vatikanstaats, teil. Anschließend fand ein persönliches Treffen mit Papst Franziskus sowie ein Austausch auf dem Petersplatz statt.

Ein besonderer Moment für LH Wallner

Im Rahmen der Begegnung mit Papst Franziskus nahm Landeshauptmann Wallner auch an der so genannten Katechese – der Tagesansprache des Papstes – teil. „Der Dialog mit den Glaubensgemeinschaften ist gerade in diesen herausfordernden Zeiten von großer Bedeutung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt“, so Landeshauptmann Wallner nach dem Treffen: „Es war ein besonderer Moment, Papst Franziskus zu begegnen.“ Der Papst betone immer wieder, so Bischof Benno Elbs, dass Demokratie und Religion einander brauchen, in Fragen des Zusammenlebens, bei der Bewahrung der Schöpfung, im Einsatz für Frieden: „Ich bin froh und dankbar, dass der Austausch zwischen Politik und Kirche auch durch Begegnungen wie diese belebt und gefördert wird.“