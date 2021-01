LH Wallner: "Arbeitslosenzahlen schnellstmöglich senken"

Mit der Fortsetzung ihrer bewährten Zusammenarbeit wollen Land und AMS Vorarlberg einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung der Coronakrise leisten.

Corona hat die Arbeitslosenquote massiv steigen lassen. Derzeit sind in Vorarlberg rund 15.700 Personen arbeitslos gemeldet – um 58 Prozent mehr als vor einem Jahr. Dementsprechend gilt es heuer, mit der Bekämpfung und Überwindung der COVID-Pandemie auch die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen, so Wallner. "Gelingt das, dann besteht die Aussicht, in der zweiten Jahreshälfte wieder eine Trendwende zu erzielen. Unser Ziel ist es, die Arbeitslosenzahlen mit gezielten Unterstützungsleistungen schnellstmöglich wieder zu senken", sagte er.