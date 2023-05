LGBTQ in der Kirche: Ein bunter Segen vom Pfarrer

Pfarrer Rainer Büchel über die Aufgaben und Ziele der Regenbogenpastoral.

"Leben in all seinen Facetten"

Dabei gerät aber besonders der Geistliche immer wieder ins Kreuzfeuer der Kritik. Dass beispielsweise gerade eine Segnung gleichgeschlechtlicher Paare für viele Katholiken noch immer ein Unding sei, wisse er – nachvollziehen könne er es aber nicht. Liebe steht für den Pfarrer an erster Stelle. „Ich erlebe in meinem Beruf das pure Leben in all seinen Facetten“, erklärt Büchel am Donnerstagabend bei Vorarlberg LIVE. Zum Regenpastoralamt gehören Betroffene, Seelsorger, Leute die sich in dem Bereich auskennen. „Wir versuchen, Bewusstseinsbildung auf verschiedensten Ebenen zu machen und ansprechbar zu sein, die in irgendeiner Weise mit dem Thema konfrontiert sind. Das sind zum Beispiel Eltern, die wissen, dass ihr Kind gleichgeschlechtlich liebend oder queer ist“, informiert der Pfarrer. Oft empfinden sehr gläubige Menschen solche Situationen als Spagat.