Lewandowski-Hattrick beim CL-Debüt für Barcelona

Barcelona siegt dank Lewandowski-Hattrick mit 5:1 gegen Außenseiter Viktoria Pilsen. Bayern startete mit einem 2:0-Sieg bei Inter Mailand in die neue CL-Saison. 1:4-Debakel für Liverpool in Neapel.

Nach der ein oder anderen Überraschung wie den Niederlagen von Chelsea und Leipzig, die gleich jeweils eine Trainerentlassung zur Folge hatten, ging heute unter anderem für Bayern München, Liverpool und Barcelona die neue Champions League Saison los.

Bayern siegt souverän

In der "Todesgruppe" C gastierte Bayern München zum Auftakt bei Inter Mailand. In Mailand hielten die Hausherren den deutschen Rekordmeister zu Beginn gut vom eigenen Tor weg und kamen auch selbst zu Chancen. Mit Fortdauer der Partie wurden die Münchner jedoch stärker und kamen folgerichtig in der 25. Minute zum 0:1. Nach schöner Kimmich-Vorarbeit traf Sané zur Führung. In der 37. Minute verpassten die Gäste bei einer Dreifach-Chance den zweiten Treffer und es mit dem 0:1 in die Pause.

In der zweiten Halbzeit war Inter Mailand zunächst näher am Ausgleich dran, doch den Treffer erzielten die Bayern. Nach einer schönen Aktion über Sané und Coman sorgte d'Ambrosio per Eigentor für das 0:2. Anschließend schien die Luft etwas aus der Partie raus zu sein und die Münchner feierten einen am Ende nicht wirklich gefährdeten Auftaktsieg.

Lewandowski-Hattrick für Barca

In Barcelona hatten die Hausherren mit dem klaren Außenseiter Viktoria Pilsen nur wenig Probleme. Nachdem Kessié (13.) und Lewandowski (34.) die Katalanen verdient in Führung brachten, gelang Sykora per Kopf in der 44. Minute der Anschlusstreffer. Doch der zweite Treffer von Robert Lewandowski nach sehenswerter Dembelé-Assist sorgte für eine komfortable 3:1-Pausenführung.

Nach der Pause tat sich lange nur wenig, bis Lewandowski nach 68 Minuten mit seinem dritten Treffer auf 4:1 stellte. Kurz darauf erhöhte Ferran Torres sehenswert auf 5:1 (71.) und stellte damit gleichzeitig den Endstand her. Nächste Woche kommt es in München zum direkten Duell der beiden siegreichen Teams in der "Todesgruppe" C.

Liverpool-Debakel in Neapel

In Neapel kam es zum Top-Spiel der Gruppe A zwischen den Hausherren und dem FC Liverpool. Die Reds von Trainer Jürgen Klopp wirkten dabei von Beginn weg überfordert von der hohen Intensität der Hausherren und lagen nach Treffern von Zielinski (5./Elfmeter), Zambo Anguissa (31.) und Simeone (44.) bereits zur Pause mit 3:0 im Rückstand. In der zweiten Halbzeit erhöhte Zielinski zunächst rasch auf 4:0 (47.). Praktisch im Gegenzug sorgte Luis Diaz für den Liverpooler Ehrentreffer (49.) und somit frühzeitig für den Endstand - denn in der restlichen Spielzeit schienen sich beide Teams mit dem Ergebnis abgefunden zu haben.

Klare Niederlage bei Glasner-Debüt

In Frankfurt kam es bereits am frühen Abend zum CL-Debüt von Trainer Glasner, der mit seiner Eintracht Sporting Lissabon emfping. Nach guten und weitestgehend dominanten 60 Minuten ging Sporting mit einen Doppelschlag durch Edwards (65.) und Trincao (67.) überraschend in Führung. Von diesem Schock erholten sich die Frankfurter nicht mehr und kassierten anch dem 0:3 durch Nuno Santos eine klare Auftaktniederlage.

Die weiteren Duelle des Abends: Ajax Amsterdam besigte die Glasgow Rangers klar mit 4:0, Atletico Madrid schlägt den FC Porto Last-Minute mit 2:1, Club Brügge überraschte mit einem 1:0-Sieg gegen Bayer Leverkusen und Tottenham feierte in Überzahl einen 2:0-Heimsieg gegen Marseille.

