Leverkusen zieht mit Gala ins Pokalfinale ein

Deutschlands Tabellenführer Leverkusen gab sich im Pokal-Halbfinale gegen Düsseldorf keine Blöße und zog mit einem klaren 4:0 ins Finale ein.

Nachdem sich Zweitligist Kaiserslautern gestern gegen Drittligist Saarbrücken mit 2:0 durchsetzte, spielten Bayer Leverkusen und Fortuna Düsseldorf heute um den zweiten Platz im Finale des DFB-Pokal. Der überlegene Tabellenführer der Bundesliga ging gegen den derzeit 3. der zweiten Liga dabei als klarer Favorit in die Partie und wurde dieser Rolle auch rasch gerecht. Denn bereits in der 7. Minute sorgte Frimpong für das 1:0. Und in der 20. Minute legte Adli gegen die bis dahin mutig agierenden Düsseldorfer mit dem 2:0 nach. Spätestens nach dem 3:0 durch Wirtz in der 35. Minute war die Partie bereits entschieden. Bei der besten Chance der Gäste scheiterte Hoffmann per Kopf an Pokal-Keeper Kovar.