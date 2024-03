Leverkusen verhindert spät erste Saisonniederlage - Gregoritsch schießt Freiburg zum Sieg

Während Liverpool und die AS Roma Kantersiege feierten, verhinderte Patrik Schick spät die erste Saisonniederlage von Leverkusen. In Freiburg gelang Gregoritsch das Goldtor zum 1:0-Sieg.

In der Europa League standen heute Abend die ersten Achtelfinal-Duelle auf dem Programm. Mit dabei waren dabei unter anderem die Titelfavoriten FC Liverpool, AC Milan oder der deutsche Tabellenführer Leverkusen.

Leverkusen verhindert 1. Niederlage

Leverkusen tat sich ohne die geschonten Stammspieler Xhaka, Wirtz und Frimpong auswärts bei Qarabag zunächst schwer und lag zur Pause durch Treffer von Benzia und Juninho mit 2:0 zurück. In der zweiten Halbzeit bewies Trainer Xabi Alonso aber ein gutes Händchen, denn zwei seiner Joker verhinderten die erste Pflichtspielniederlage in dieser Saison. Nachdem Wirtz in der 70. Minute der Anschlusstreffer gelang, traf Schick nach Andrich-Flanke in der Nachspielzeit per Kopf noch zum späten 2:2-Ausgleich.

Besser machten es Liverpool und AS Roma, die beide mit klaren Siegen ins Rückspiel gehen. Liverpool besiegte Sparta Prag auswärts mit 5:1. Die Treffer erzielten MacAllister per Elfmeter und zweimal Darwin in der ersten Halbzeit bzw. Luis Diaz und Szoboszlai in der zweiten Halbzeit. Auch den Ehrentreffer der Hausherren erzielten die Engländer, denn Bradley traf kurz nach der Pause ins eigene Tor. Überraschend deutlich siegte auch die AS Roma zu Hause gegen Brighton. Die Tore beim 4:0-Sieg erzielten Dybala und Lukaku vor bzw. Mancini und Cristante nach der Pause.

Gregoritsch schießt Freiburg zum Sieg

Für den SC Freiburg ging es heute zum bereits dritten Mal in dieser Saison gegen West Ham United. Denn beide Teams trafen schon in der Gruppenphase aufeinander. Nachdem die Freiburger dort zweimal nicht gewinnen konnten, machte es das Team von Trainer Streich heute besser. Nach einer weitgehend ereignislosen 1. Halbzeit hatten beide Mannschaften in der 2. Halbzeit deutlich mehr Chancen. Dennoch dauerte es bis zur 81. Minute als ÖFB-Teamstürmer Michael Gregoritsch aus kurzer Distanz der Lucky Punch gelang. Da ein vermeintliches Handspiel von Weißhaupt in der Nachspielzeit nach VAR-Check nicht geahndet wurde, blieb es beim knappen 1:0-Sieg der Freiburger.

In den restlichien Spielen setzte sich Marseille überraschend deutlich mit 4:0 gegen Villarreal durch und der AC Milan jubelte im Heimspiel gegen Slavia Prag über einen torreichen 4:2-Sieg. Benfica Lissabon und die Glasgow Rangers trennten sich hingegen mit einem 2:2. Und bereits gestern gab es auch beim Duell Sporting Lissabon gegen Atalanta Bergamo ein 1:1-Remis.